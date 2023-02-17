Утром в Волжском районе Саратова столкнулись Mitsubishi и Hyundai

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня утром, 17 февраля, в Волжском районе Саратова произошла автоавария, пострадала молодая девушка. Об этом сообщили в Облспасе.

ДТП произошло в 8 утра на улице Усть-Курдюмской, недалеко от магазина «Леруа Мерлен» – столкнулись Mitsubishi и Hyundai.

23-летняя водительница Hyundai пострадала, ее увезли в больницу.

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