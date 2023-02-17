фото: Пул Z 64

Роман Бусаргин посоветовал аграриям перерабатывать сырье на территории региона. О ходе заседания коллегии Минсельхоза рассказал телеграм-канал правительства Саратовской области Пул Z 64.

Губернатор Роман Бусаргин обсудил на заседании коллегии Минсельхоза перспективы развития агропромышленного комплекса региона.

Глава региона обратил внимание, что сейчас в Саратовской области, в основном, производят сырье, а переработке продукции уделяется мало внимания. Например, не менее половины зерна уходит за пределы региона. В итоге его покупают соседние области, где производят готовую продукцию и получают рост цены конечного продукта в несколько раз.

— Те предприятия, которые занимаются только выращиванием сырья, не смогут конкурировать. Руководителям хозяйств надо об этом задуматься уже сейчас. Так, цены на зерно подвержены сильным колебаниям, цены на муку – нет. У нас в регионе уже налажена переработка подсолнечника. То же самое должно быть и с зерном, мясом, другими продуктами, — отметил Роман Бусаргин.

Губернатор заявил, что Саратовская область больше не может быть просто фабрикой по производству сырья. В АПК нужно стремиться к переработке в регионе до 80-90 всей продукции, которая у нас производится.