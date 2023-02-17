Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 17 февраля, пьяный житель Пугачева случайно поджег дом своей матери, однако смог самостоятельно выбраться из него.

Возгорание произошло в 16:52, по адресу Топорковская, 22/24. В результате пожара в частном жилом доме сгорела деревянная летняя кухня на втором этаже, обшитая сайдингом. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.

На момент пожара в доме находился сын хозяйки дома, который был пьян. Он смог самостоятельно эвакуироваться. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

На тушение выезжали два пожарных расчета.