Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Вчера, 17 февраля, пьяный житель Пугачева случайно поджег дом своей матери, однако смог самостоятельно выбраться из него.
Возгорание произошло в 16:52, по адресу Топорковская, 22/24. В результате пожара в частном жилом доме сгорела деревянная летняя кухня на втором этаже, обшитая сайдингом. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.
На момент пожара в доме находился сын хозяйки дома, который был пьян. Он смог самостоятельно эвакуироваться. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
На тушение выезжали два пожарных расчета.