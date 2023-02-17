Перед выходными в Саратове выпадет слабый снег

Туманное утро Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 17 февраля, в Саратове выпадет слабый снег, о чем сообщает региональный гидрометцентр.

В Саратове температура колеблется от -9 до -4 градусов в течение дня. По ощущениям от -13 до -7 градусов. Небо при этом затянуто плотными облаками. Ожидается слабый снег. Дует едва заметный ветер северной четверти.

В Саратовской области облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег. Дует северный ветер со скоростью 4 – 9 м/с. Температура воздуха в первой половине дня колеблется от -7 до -12 градусов, при прояснении от -14 до -19 градусов. Температура днем составляет от -3 до -8 градусов.