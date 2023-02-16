Фото: Новости Энгельсского района

За прошедшие сутки коммунальные службы вывезли с улиц Энгельса 614 кубометров снега, о чем сообщает администрация муниципалитета.

Ночью на улицах Энгельса работало 8 единиц спецтехники. 21 единица была в резерве, в случае ухудшения погодных условий, могла приступить к работе. Ночью коммунальщики подмели 134 км дорог, вывезли 70 кубометров снега. За день с улиц Энгельса убрали 544 кубометра снега.

Власти напоминают автолюбителям, что не стоит бросать машины на обочинах узких дорог.