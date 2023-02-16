Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 февраля 2023 16:32

Коммунальные службы вывезли с улиц Энгельса 614 кубометров снега

Ночью на улицах Энгельса работало 8 единиц спецтехники
Наталия Калинина
Фото: Новости Энгельсского района

Фото: Новости Энгельсского района

За прошедшие сутки коммунальные службы вывезли с улиц Энгельса 614 кубометров снега, о чем сообщает администрация муниципалитета.

Ночью на улицах Энгельса работало 8 единиц спецтехники. 21 единица была в резерве, в случае ухудшения погодных условий, могла приступить к работе. Ночью коммунальщики подмели 134 км дорог, вывезли 70 кубометров снега. За день с улиц Энгельса убрали 544 кубометра снега.

Власти напоминают автолюбителям, что не стоит бросать машины на обочинах узких дорог.