В Гагаринском районе Саратова установят указатели в дачных поселках

Фото: Архив КП
Пансионаты и поселки в Гагаринском районе Саратова получили официальные названия. Соответствующие постановления за подписью мэра города Лады Мокроусовой были опубликованы на сайте администрации города.
До начала 2022 года эти территории относились к Саратовскому району, теперь же, спустя год в составе Саратова, они получили официальные наименования и был внесены в адресный реестр.
Также 70 земельных участков не вошли ни в один населенный пункт, список опубликован на сайте горадминистрации. На них департамент Гагаринского района установит указатели с названиями.
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