Саратовские диетологи рассказали об опасности сыроедения и правильном потреблении фруктов и овощей

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Специалисты центра общественного здоровья и медицинской профилактики дали советы по правильному питанию.

Главный врач Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Римма Яхина напомнила о пользе свежих овощей и фруктов для всего организма, профилактики защиты заболеваний и поддержании хорошей физической формы.

– Сырые овощи и фрукты содержат максимальное количество витаминов и полезных веществ. Но некоторые становятся более полезными при определенной обработке. Например, в квашеной капусте содержится больше витаминов, чем в сырой, а в вареной моркови значительно увеличивается количество антиоксидантов. В тушеных или вареных томатах повышается содержание ликопина, антиоксиданта, который снижает риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. После термической обработки действительно многие витамины разрушаются, но высвобождаются другие, которые менее доступны в сырых плодах, – отметила Яхина.

Как отмечают медики, важно есть богатую клетчаткой пищу умеренно – только так они приносят пользу здоровью. В больших количествах сырые овощи, фрукты и даже соки могут раздражать слизистую желудка, нарушать пищеварение. Особенно осторожно есть их стоит людям, страдающим от заболеваний ЖКТ, в случае обострений заболевания им стоит полностью исключить растительную пищу из своего рациона.

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