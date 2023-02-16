В Саратовской области суд снова удовлетворил требования прокуратуры о денежной компенсации ребенку за нападение бездомной собаки

Фото: Архив КП

В Саратовской области суд потребовал от чиновников заплатить детям, на которых напали бездомные псы. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В неназванном населенном пункте Краснокутского района дворовые собаки напали на двух 15-летних мальчиков, один из которых является инвалидом. Обоим пострадавшим потребовалась помощь в больнице.

Прокуроры подали в суд на районную администрацию, так как отлов бездомных собак возложен на муниципалитет. Суд потребовал от чиновников выплатить одному из мальчиков 20 тысяч рублей, второму – 30 тысяч – эта сумма должна покрыть моральные страдания детей.

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