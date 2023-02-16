Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 февраля 2023 12:54

В Саратовской области суд снова удовлетворил требования прокуратуры о денежной компенсации ребенку за нападение бездомной собаки

Районной администрации Краснокутского района придется заплатить 50 тысяч за моральные страдания детей
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратовской области суд потребовал от чиновников заплатить детям, на которых напали бездомные псы. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В неназванном населенном пункте Краснокутского района дворовые собаки напали на двух 15-летних мальчиков, один из которых является инвалидом. Обоим пострадавшим потребовалась помощь в больнице.

Прокуроры подали в суд на районную администрацию, так как отлов бездомных собак возложен на муниципалитет. Суд потребовал от чиновников выплатить одному из мальчиков 20 тысяч рублей, второму – 30 тысяч – эта сумма должна покрыть моральные страдания детей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.