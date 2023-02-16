За прошедший год число преступлений в составе преступного сообщества выросло с 9 до 245

Фото: Архив КП

В Саратовской области за 2022 год зафиксировали рост числа преступлений в составе преступными сообществами в 27 раз, сообщили сегодня, 16 февраля, в областной прокуратуре.

По подсчетам надзорного ведомства, число таких преступлений выросло с 9 до 245, в составе ОПГ – с 207 до 442 (данные даны в сравнении с 2021 годом).

Как объясняет прокуратура, рост числа преступлений совершенных «организованными группами» объясняется расследованием одного уголовного дела по 117 эпизодам мошенничества. В январе этого года рост преступлений в составе ОПГ также объясняется передачей в суд уголовного дела по 59 эпизодам попытки незаконного сбыта наркотиков.

Рост числа преступлений, совершенных «преступным сообществом» прокуроры связали с постановкой на учет по уголовному делу 224 эпизодов мошенничества.

При этом, количество особо тяжких преступлений в составе ОПГ возросло двукратно – с 79 до 140, тяжких – со 122 до 299.

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