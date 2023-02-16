В Саратове 14 февраля мальчик и 53-летний мужчина стали жертвами мошенников при заказе интимных услуг

Фото: Архив КП

В Саратове 53-летний мужчина и несовершеннолетний подросток стали жертвами мошенников при заказе интим-услуг в интернете. Об этом сообщили в ГУ МВД.

В Волжском районе 53-летний мужчина рассказал полицейским, что 14 февраля ему позвонил незнакомец и заверил, что после его визита сайт интим-услуг сломался и теперь для восстановления нужно перевести деньги. Саратовец испугался и поверил – мужчина перевел на указанный злоумышленником счет 377 600 рублей.

Также в том же районе Саратова в полицию обратилась женщина – она рассказала, что 14 февраля жертвой мошенников стал ее несовершеннолетний племянник, ему также позвонили неизвестные с той же претензией о сломавшемся сайте. Мальчик испугался и перевел с карты отца на счет злоумышленников 18 500 рублей.

В ведомстве инициировали проверку, заведены уголовные дела о мошенничестве.

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