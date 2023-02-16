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НовостиОбщество16 февраля 2023 10:29

В Балаково из-за работ на теплотрассе на полтора месяца закроют Волжскую улицу

Ограничения будут действовать с 20 февраля по 10 апреля
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Балаково на полтора месяца перекроют Волжскую улицу, сообщили в районной администрации.

Улицу перекроют из-за вскрышных работ на участке от дома под номером 38 до Волжской, 52, запрет на проезд продлится с 20 февраля по 10 апреля.

Перекрытие связано с предстоящими вскрышными работами стройкомпании для подведения теплотрассы к новому кварталу в городе.

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