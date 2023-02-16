На трассе Саратов-Волгоград в среду вечером полностью сгорел грузовик MAN

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 15 февраля, на трассе Саратов-Волгоград вспыхнула грузовая машина, об этом сообщили очевидцы в ГУ МЧС по Саратовской области.

Грузовик MAN с полуприцепом загорелся примерно в 18:30 на площади 11 квадратных метров в Красноармейском районе, село Усть-Золиха. Предварительно, горел движок автомобиля.

Тушили пожар два пожарных расчета, тягач с полуприцепом выгорели полностью.

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