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НовостиОбщество16 февраля 2023 9:35

Саратовские чиновники уберут указатель с «Князевским Вокзалом»

Евгений Бадиков
фото: ТГ-канал Саратовский смотритель

фото: ТГ-канал Саратовский смотритель

Саратовские чиновники уберут указатель с «Князевским Вокзалом». Об этом сообщает пресс-служба администрации Волжского района.

Сегодня, 16 января, в городских СМИ распространилась история, как саратовская блоггер заметила указатель на улице Чернышевского с названием «Князевский вокзал», вместо «Князевского взвоза».

Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» сообщает, что сегодня знак будет демонтирован.

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