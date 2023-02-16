В Саратовской области 32-летний сельчанин изнасиловал тетю

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области 32-летнего мужчину задержали по подозрению в изнасиловании тети, сообщили в региональном следкоме.

Как выяснили следователи, 12 февраля в частном доме в одном из сел Пугачевского района житель области изнасиловал 53-летнюю женщину, приходящуюся ему тетей. Пострадавшая рассказала о случившемся подруге по телефону, та вызвала правоохранителей.

Подозреваемого задержали, решается вопрос об аресте.

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