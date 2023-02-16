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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 8:36

В Саратове вечером столкнулись две женщины на «Ладах»

Пострадала одна из пассажирок
Роман Хвалин
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Вчера вечером, 15 февраля, в Саратове произошла автоавария, столкнулись две «Лады». Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

В 23:05 у дома по адресу проспект Строителей, 44/1 Lada Kalina, которой управляла 51-летняя женщина врезалась в Lada Granta под управлением 29-летней жительницы города.

В результате травмы получила 36-летняя пассажирка «Калины», ее доставили в больницу.

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