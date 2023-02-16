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НовостиОбщество16 февраля 2023 8:17

В Саратове поддержат российских военных-участников СВО на митинге 22 февраля

Саратовцев приглашают на Театральную площадь к 15 часам
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратове 22 февраля проведут митинг-концерт в поддержку участвующих в СВО военнослужащих «Мы вместе».

Мероприятие пройдет в канун Дня защитника Отечества. В 15:00 саратовцев приглашают на Театральную площадь для участия в митинге-концерте.

– Поддержим всех наших ребят. За Россию! За Победу! – анонсировал митинг руководитель регионального ОНФ Сергей Шаров.

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