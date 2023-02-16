В Саратове поддержат российских военных-участников СВО на митинге 22 февраля

Фото: Архив КП

В Саратове 22 февраля проведут митинг-концерт в поддержку участвующих в СВО военнослужащих «Мы вместе».

Мероприятие пройдет в канун Дня защитника Отечества. В 15:00 саратовцев приглашают на Театральную площадь для участия в митинге-концерте.

– Поддержим всех наших ребят. За Россию! За Победу! – анонсировал митинг руководитель регионального ОНФ Сергей Шаров.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.