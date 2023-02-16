За вечер среды в Саратовской области сбили на пешеходных переходах 18-летнего парня и 11-летнего ребенка

Фото: Госавтоинспекция

Вчера вечером, 15 февраля, в Саратовской области сбили двух пешеходов, сообщает региональная ГИБДД.

В 17:10 в Балаково, у дома по адресу Степная, 35/2, Lifan Solano которым управлял 28-летний молодой человек, сбил 11-летнего мальчика на «зебре».

В Ленинском районе Саратова в 18:50 у дома на Антонова, 31В, 44-летний водитель KIA Ceed на пешеходном переходе сбил 18-летнего парня.

Обоим пострадавшим потребовалась госпитализация.

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