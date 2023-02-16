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НовостиОбщество16 февраля 2023 7:57

Жители двух районов Саратова остались без воды

Пострадали жители Заводского района и микрорайона Солнечный
Евгений Бадиков

Жители двух районов Саратова остались без воды. Об этом сообщает ООО «КВС»

Сегодня, 16 февраля, жители двух районов облцентра остались без воды. Из-за повреждения водопровода по адресу: 3-й Кавказский тупик, 1а, ограничено холодное водоснабжение следующих абонентов: 2 и 3-й Кавказские туп., ул.Томская (от 3-го Кавказского тупика до Кавказского пр.).

Кроме того, для устранения повреждения на водопроводе по ул.Уфимцева, 12а, сегодня, 16 февраля, КВС ограничено холодное водоснабжение домов №№10 и 12а по ул. Уфимцева.

Коммунальщики обещают вернуть воду к 20.00.