В Саратовской области дорожает лук и другие сезонные овощи. Об этом сообщает Саратовстат.

Сильнее всего в регионе подорожал репчатый лук - на 13,7 процентов. Выросла цена на помидоры (6,9 процента), морковь - 4,5 процента и огурцы - 4,2 процента. Рост цен на овощи объясняется сезонностью и стоимость популярных овощей повышается уже несколько недель к ряду.

Дешевле стали лишь несколько продуктов — гречневая крупа (на 2,5 процента), мука (- 2 процента), черный чай (-1,2 процента).

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.