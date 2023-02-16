В Саратовской области за сутки коронавирусом заразились еще 307 человек. Такие цифры предоставил региональный оперштаб.

По данным на 9:00 16 февраля, за прошедшие сутки в регионе выявили еще 307 случаев заболевания, а общее число заболевших достигло 307 550 человек.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове, где выявлено 160 случаев заражения. Чаще всего заболевают люди среднего возраста (30-49 лет) — 104 случая.

У пяти заболевших выявлена пневмония, еще у 302 - признаки ОРВИ.

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