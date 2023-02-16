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НовостиОбщество16 февраля 2023 6:33

Саратовцы удивлены указателю с новым «вокзалом»

Евгений Бадиков
фото: тг-канал «Городской смотритель»

фото: тг-канал «Городской смотритель»

Саратовцы удивлены указателю с новым «вокзалом». Об этом сообщает телеграм-канал «Городской смотритель».

Жители Саратова заметили на улице указатель с новым для города названием.

— В Саратове появился новый вокзал — Князевский. Или новая улица — Князевский вокзал? Вместо Князевского взвоза. Смонтировали указатель, видимо, ночью, торопились, поэтому все набекрень. Или это уже норма, — возмущается автор канала, заметив странный указатель на улице Чернышевского.

Вероятно, речь идет об улице Князевский взвоз, и произошла ошибка при согласовании и изготовлении указателя.

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