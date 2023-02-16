фото: ГИБДД

В Балаково мужчина на иномарке сбил 11-летнего мальчика. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Вчера, 15 февраля, в Балаково произошло ДТП с участием ребенка. Примерно в 17:10 напротив дома № 35/2 на улице Степной 28-летний водитель автомобиля Lifan Solano сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе.

В результате наезда школьник получил травмы и попал в больницу. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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