администрация Энгельсского района

Состоялась встреча с многодетным семьями Терновского муниципального образования. Об этом сообщает администрация Энгельсского района.

Обсудить перспективы развития территорий, а также возможности региональной программы поддержки многодетных семей собрались местные жители, эксперты, представители муниципальной власти и общественники.

В Терновское муниципальное образование входит девять населенных пунктов, и находится оно в 19 км от города. Проживают в поселении более шести тысяч человек. Действуют шесть школ, пять детских садов, один из которых в селе Красноармейское, построен в 2020 году. Также в селах работают ФАПы, а в Узморье – полноценный больничный комплекс. Для досуга и отдыха в рамках инициативных проектов построены пять парков отдыха, зимой организованы ледовые площадки, летом жители могут комфортно отдохнуть на берегу Волги.

администрация Энгельсского района

Всего в муниципальном образовании с 2012 года для многодетных семей было сформировано 155 участков под индивидуальное жилое строительство, из которых 108 выданы.