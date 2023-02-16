Саратов весь четверг будет во власти метели

Фото: Архив КП

Сегодня, 16 февраля, в Саратовской области ожидается морозный день с метелью, сообщили в Гидромете.

Ночью местами в Правобережье возможны заморозки до -18 градусов, в Саратове при прояснениях до -15. В среднем по области в темное время суток -8…-13.

Днем в регионе теплее – от -3 до -8. В Саратове весь день будет сыпать снег, прогнозируют метель. По области же снегопад должен быть небольшим, но он также растянется на весь день. В Левобережье синоптики обещают умеренный снег.

Во всей губернии будет преобладать средний северо-западный ветер 4-9 метра в секунду. Утром местами по области возможны туманы.

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