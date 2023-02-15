В Саратове выгорели несколько складов с древесиной

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Сегодня вечером, 15 февраля, в Волжском районе на дороге в Затон горели ангары промзоны. Об этом сообщили в саратовском ГУ МЧС.
Сообщение о вспыхнувшем металлическом ангаре на Большой Сеченской пожарные получили в 19:24. На место выехали шесть экипажей.
Справиться с огнем удалось к 20:50, как уточнили в МЧС, горела древесина в ангарах на площади в 350 квадратных метров.
Обошлось без пострадавших, причины ЧП выясняются.
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