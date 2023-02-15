В четверг в Октябрьском районе Саратова более 20 домов останутся без отопления и горячей воды

Фото: Архив КП

Завтра, в четверг, 16 февраля, в Октябрьском районе Саратова отключат горячую воду и отопление, сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный».

Из-за ремонта тепломагистрали с 9:00 до 23 часов отключение коснется жителей:

1-го Телевизионного проезда, 3;

2-ой Садовой, 2, 3, 3а, 4, 6, 11, 13/19; 4-й Вакуровского проезда, 4; Серова, 1, 6, 8,1 0; Симбирцева, 7, 12, 14; Чернышевского, 92, 92а, 92б, 93/95, 94/1а, 97, 101, 105.

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