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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 13:21

В автоаварии под Ершовом пострадали два человека

У поселка Декабристский в Саратовской области столкнулись KIA и Hyundai
Роман Хвалин
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

В Ершовском районе Саратовской области, сегодня, 15 февраля, в результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, инцидент произошел недалеко от поселка Декабристский. На трассе столкнулись автомобили KIA и Hyundai. В результате травмы получили два человека: женщина-водитель KIA и пассажир второго автомобиля. Пострадавшие отправлены в больницу.

Обстоятельства и личные данные выясняются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

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