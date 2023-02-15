В Балашове простились с погибшим в СВО 38-летним мобилизованным Александром Назаровым

Фото: администрация Балашовского района Саратовской области

В Балашове Саратовской области, сегодня, 15 февраля простились с погибшим в спецоперации Александром Назаровым. Об этом сообщила районная администрация.

Александр родился в Ростове-на-Дону 15 апреля 1984 года. После окончания школы и профессионального лицея служил в армии. В октябре 2022 года был призван на защиту Родины. В зоне СВО он служил гранатометчиком мотострелковой роты.

Бойца похоронили с воинскими почестями.

Указом Президента РФ бойца наградили орденом Мужества посмертно. Награду передали родственникам погибшего.

Соболезнования родным и близким Александра выразили губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и глава муниципалитета Павел Петраков.

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