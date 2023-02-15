В Балашове «Гранта» насмерть сбила замдиректора гимназии – полиция ищет очевидцев

Фото: Госавтоинспекция

В Саратовской области полицейские ищут свидетелей ДТП, в котором погибла замдиректора гимназии №1 Балашова Наталия Курмелева. Об этом сообщает пресс-служба МО МВД «Балашовский».

Напомним, вечером, 22 декабря в Балашове, возле дома № 46 по улице Орджоникидзе, 29-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил двух женщин. 26-летнюю жительницу Романовского района госпитализировали с травмами, а 64-летняя Наталия Курмелева погибла до приезда скорой помощи. Тогда водитель с места происшествия скрылся.

Подозреваемого задержали в Аркадаке. Возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, с оставлением места его совершения.

Следственный отдел просит откликнуться очевидцев и свидетелей данного происшествия, владеющих какой-либо информацией, и обратиться по телефонам: 8 (84545) 4-55-83, 4-57-10 или по адресу: Балашов, улица Володарского дом 44, - обращаются к саратовцам полицейские.

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