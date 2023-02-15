Школы и суды Саратова эвакуировали из-за сообщений о «заложенной бомбе»

В Саратове сегодня, 15 февраля, утром, эвакуировали ряд объектов. Об этом сообщили в экстренных службах города.

По предварительным данным, граждане покинули здания школ и судов города. Причиной стало электронное письмо с угрозой взрыва, поступившее в администрацию Заводского района. Помещения на предмет взрывных устройств обследовали кинологи. На данный момент подтверждений о реальной угрозе нет.

Напомним, ранее подобные сообщения поступали в адрес торговых центров, судов и других объектов в Саратовской области.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.