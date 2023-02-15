В Энгельсе за дискредитацию Вооруженных сил России задержали гражданин Украины

Фото: УФСБ по Саратовской области

Следственными органами СК России по Саратовской области совместно с сотрудниками УФСБ России по Саратовской области, задержан гражданин Украины по подозрению в публичных антироссийских высказываниях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С февраля по декабрь 2022 года подозреваемый, проживающий в Энгельсе, в одной из социальных сетей размещал публикации, содержащие высказывания, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России, участвующих в специальной военной операции.

Возбуждено уголовное дело о совершении публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации.

Как отметили «Комсомолке» в пресс-службе саратовского регионального следкома, мужчина уже несколько лет жил в Энгельсе.

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