В Саратовской области в 2022 году зарегистрировано 25 469 многодетных семей

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Уполномоченная по правам ребенка Татьяна Загородняя представила доклад «О состоянии соблюдения прав и законных интересов детей и деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области в 2022 году».

По словам чиновницы, на территории Саратовской области проживают 312 164 семьи, в которых воспитываются 446 703 несовершеннолетних ребенка. Число многодетных семей растет с каждым годом, и в этом году достигло 25 469 семей. Основными направлениями деятельности стали помощь детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, помощь паллиативным детям, помощь детям с онкологией, помощь детям с психиатрическими и аутоимунными заболеваниями.

Загородняя рассказала о снижении уровня детской преступности на 5,6 процентов, и упомянула о необходимости принятия закона, закрепляющего порядок организации работы общественных воспитателей и наставничества над подростками, находящимися в сложной жизненной ситуации, а также над детьми-сиротами и детьми оставшимися без попечения родителей.

По словам омбудсмена, за последние 6 лет число детей-сирот в регионе уменьшилось с 8117 до 6764 человек.

- Необходимо на постоянной основе инициировать на территории региона проведение ежемесячных мероприятий в рамках «Единого дня правовой помощи» отдельным уязвимым категориям граждан, - считает Загородняя.

По итогам 2022 года Саратовская область вошла в число шести регионов-лидеров по вводу в эксплуатацию новых школ. В 2022 году на территории города Саратова было завершено строительство 3-х школ на 1925 мест.

В рамках благотворительного проекта по инициативе председателя Государственной думы Вячеслава Викторовича Володина была построена школа в селе Урусово Ртищевского района.