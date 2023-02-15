В Саратовской области за решетку суды отправляют чаще других регионов

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В Саратовской области более 35% обвиняемых приговаривают к лишению свободы. Верховный суд РФ ждет объяснения правоприменительной практики от тех региональных судов, которым чужды меры по гуманизации наказаний, и они руководствуются принципами «вор должен сидеть в тюрьме». Об этом сегодня, 15 февраля, на совещании судей сообщил заместитель председателя Верховного суда РФ Владимир Давыдов, пишет ТАСС.

По его словам, в лидерах Саратовская область, Тамбовская область, Москва и Санкт-Петербург. Назначение условных наказаний и исправительных работ в перечисленных регионах слишком низкое.

По мнению заместителя председателя Верховного суда, от 15 до 20% приговоров к реальному лишению свободы соответствует внедряемым принципам гуманизации правосудия, как это и происходит в Чечне, Дагестане, Горном Алтае, где реальные сроки дают 15-20% заключенных.

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