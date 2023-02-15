В Воронеже 18-летний саратовец решил отметить день студента и поверил «приятному женскому голосу»

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В Воронеже задержали подозреваемого в мошенничестве жителя Тамбовской области. Одной из жертв его обмана стал 18-летний саратовец, сообщает ГУ МВД соседнего региона.

Молодой саратовец приехал в Воронеж к другу отметить день студента и решил скрасить свой вечер. Он нашел сайт, где «услуги сферы досуга» предлагались по цене ниже рыночных и позвонил по указанному номеру. В трубке юношу ждал «приятный женский голос», предложивший перевести за будущий интим аванс в 50%.

Затем молодому саратовцу перезвонили и уточнили, что необходимо внести страховой платеж. Когда молодой человек перевел деньги на указанный счет, ему позвонили снова – собеседник сообщил, что платеж якобы не прошел из-за блокировки счета, операцию надо повторить.

Переведя в общей сложности более 12 тысяч рублей, клиент обещанного ему «хорошего настроения» так и не получил и в итоге обратился в полицию.

Вскоре был задержан 24-летний житель села Знаменка Тамбовской области. Именно он создал сайт «услуги сферы досуга» и с помощью программы изменения голоса отвечал «приятным женским голосом» доверчивым клиентам. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.