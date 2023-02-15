В Саратовской области приют нашли 1900 беженцев из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и Украины

В Саратовской области приют нашли 1900 вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины. Об этом сегодня, 15 февраля, рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Надежда Сухова в рамках отчета о проделанной в 2022 году работе.

На 30 декабря 2022 года в пунктах временного размещения находились 782 человека. Они были распределены следующим образом:

ГАУ СО «Социально-оздоровительный центр «Ударник» – 148 человек;

ООО «Санаторий-профилакторий «Сокол» - 225 человек;

ООО «Триумф» - 133 человека;

Гостиничный комплекс «Покровск» – 164 человека;

ГАУ СО «Подлесновский ДИ» – 5 человек;

Гостиница «Нитрон» – 107 человек.