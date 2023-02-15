В Вольске завершается строительство пляжа и набережной

Фото: правительство Саратовской области

Губернатор Роман Бусаргин провел совещание по завершающему этапу строительства набережной в Вольске. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Поддержку в этом проекте оказал Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Из областного бюджета на этот год выделены 200 млн рублей, которые позволят закончить благоустройство набережной с пляжем длиной более 400 метров.

На данный момент на объекте закончены берегоукрепительные работы, построен верхний мол. Планируется закончить нижний мол, проложить ливневый коллектор, заасфальтировать верхний ярус набережной, благоустроить пляжную зону, сделать освещение, лестницы, провести озеленение.

Губернатор поручил составить график работ так, чтобы сезонное половодье не помешало строительству.

Главе Вольского района Андрею Татаринову поручено заранее продумать обустройство пляжа, чтобы он был максимально удобен для горожан: предусмотреть душевые, раздевалки и другую пляжную инфраструктуру.

Бусаргин предложил использовать опыт Саратова, где новый пляж был открыт два года назад.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.