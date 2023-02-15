Саратовский кот Тишка потерял аппетит – его вылечили ветеринары

Фото: управление ветеринарии Саратовской области

В Советском районе Саратовской области к ветеринарам за помощью обратился хозяин кота Тишки. Питомец несколько дней ничего не ел и злился, когда мужчина пытался заглянуть ему в рот.

Выяснилось, что причиной недомогания стал больной зуб. Ветеринары Советской районной станции по борьбе с болезнями животных успешно провели операцию и дали владельцу Тиши рекомендации по уходу за котом в послеоперационный период.

– На сегодняшний день Тишка чувствует себя хорошо, он снова веселый и энергичный, как раньше! – рассказали в региональном управлении ветеринарии.

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