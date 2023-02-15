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НовостиОбщество15 февраля 2023 10:02

Правозащитники не обнаружили в колониях Саратовской области случаев пыток и насилия

Жалобы заключенных не подтвердились
Евгений Бадиков
фото: Бадиков Евгений

фото: Бадиков Евгений

Правозащитники не обнаружили в колониях Саратовской области случаев пыток и насилия, об этом сегодня, 15 февраля, рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Надежда Сухова в рамках отчета о проделанной в 2022 году работе, который она представила в облдуме.

По словам правозащитницы, в этом году не было случаев, когда подтверждались жалобы заключенных на применение администрацией учреждений недозволенных методов воздействия или запугивания.

Всего на 1 декабря 2022 года в саратовскую прокуратуру поступило 1 205 жалоб от заключенных. Полностью или частично подтвердились инциденты, описанные лишь в 54 обращениях.