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Правозащитники не обнаружили в колониях Саратовской области случаев пыток и насилия, об этом сегодня, 15 февраля, рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Надежда Сухова в рамках отчета о проделанной в 2022 году работе, который она представила в облдуме.

По словам правозащитницы, в этом году не было случаев, когда подтверждались жалобы заключенных на применение администрацией учреждений недозволенных методов воздействия или запугивания.

Всего на 1 декабря 2022 года в саратовскую прокуратуру поступило 1 205 жалоб от заключенных. Полностью или частично подтвердились инциденты, описанные лишь в 54 обращениях.