Саратовская область заняла 36-е место среди субъектов РФ по поступлению налогов в бюджет

Фото: Архив КП

В 2022 году из Саратовской области в налоговую систему РФ поступило почти 202,8 миллиарда рублей налогов и прочих обязательных платежей. Такие данные сегодня, 15 февраля, предоставила аудиторская сеть FinExpertiza. По этому показателю регион занял 36-е место среди всех субъектов РФ.

Из этой суммы в бюджет области поступило 117 миллиардов рублей, в федеральный бюджет — 85,7 миллиарда. По сравнению с показателями 2022 года поступления выросли на 11 миллиардов рублей или на 5,8%.

Больше всего в госказну поступило из следующих субъектов: Москва (4,96 триллиона рублей), Ханты-Мансийский (4,6 триллиона) и Ямало-Ненецкий (2,5 триллиона) автономные округа.

Лидером по росту налоговых отчислений стала Иркутская область (отчисления увеличились на 232,1%). В ПФО Саратовская область заняла 12 место по росту налоговых сборов за прошлый год. Лидером стала Марий Эл (+27,6%), аутсайдером - Башкортостан (-2,3 %.).

Большая часть регионов продемонстрировала динамику роста в пределах от 10 до 20%.

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