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В Саратовской области проживают 713 226 пенсионеров. Сегодня, 15 февраля, такие данные озвучила уполномоченный по правам человека в регионе Надежда Сухова в рамках отчета о проделанной в 2022 году работе, который она представила в облдуме.

По данным Пенсионного фонда РФ по Саратовской области, на декабрь 2022 года в регионе числятся 713 226 получателей пенсии.

По данным министерства труда и социальной защиты на ту же дату, ежемесячную компенсацию расходов на оплату ЖКХ и взноса на капремонт в регионе получают более 360 тысяч человек. В 2022 году выплата компенсации была приостановлена 16 355 саратовцам, 4 674 льготникам выплата компенсации была возобновлена после погашения задолженности.

В 2022 году к уполномоченному по правам человека в Саратовской области поступило 2 170 обращений, большая часть из них – от мужчин.