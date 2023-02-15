За сутки 14 февраля саратовцы отдали мошенникам 4 миллиона рублей

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В Саратовской области увеличилось число мошеннических действий по изъятию денег у граждан через интернет или по телефону. Об этом рассказала 14 февраля в ходе пресс-конференции начальник отделения ГСУ ГУ МВД России по региону Евгения Попова.

Уже с начала года зафиксирован число подобных преступлений выросло на 18,5%. По сравнению с январем 2022 года, в этом году возбуждено на 77 уголовных дел больше.

Только за минувшие сутки в Саратове зарегистрировали 11 фактов мошенничества, общая сумма ущерба которых составила 4 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Начальник отдела УУР ГУ МВД России по Саратовской области Александр Стерликов рассказал о наиболее распространенных схемах мошенничества.

- Первая - это звонки пенсионерам на стационарный телефон с сообщением о родственниках, попавших в ДТП, с последующим выманиванием денег. Второй вид мошенничества - на сайтах бесплатных объявлений, когда жертвам присылают ссылки на некие интернет-страницы, где люди теряют деньги.

Третье - когда преступники представляются сотрудниками банков. Четвертое - торговля на бирже, потерпевшие верят мошенникам, которые подтасовывают информацию, - напомнил Стерликов

- Звонки от представителей финансовых учреждений, как и от сотрудников правоохранительных органов с предупреждениями о якобы совершаемых неизвестными мошеннических действиях в отношении граждан, являются уловкой злоумышленников. Не нужно переводить деньги по указанию третьих лиц на указанные ими счета либо номера телефонов! - добавили в пресс-службе ведомства.

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