В саратовской облдуме к 23 февраля показали трофейное оружие и снаряжение с Украины

Фото: Саратовская областная дума
Сегодня, 15 февраля, перед стартом заседания Саратовской областной думы в фойе правительственного здания прошла выставка-экспозиция, приуроченная к Дню защитника Отечества. Об этом сообщает Телеграм-канал регпарламента.
Фото: Саратовская областная дума
Представлены оказались коптеры, гранатометы, шлемы и бронежилеты, форма и шевроны из зоны СВО. Американский противотанковый ракетный комплекс Javelin, поставленный украинским боевикам, тоже оказался на выставке вместе с другими трофеями.
Фото: Саратовская областная дума
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