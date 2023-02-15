Фото: пресс-служба СОД

Саратовские парламентарии одобрили доплаты пострадавшим в СВО гражданам. Об этом стало известно сегодня, 15 февраля, в ходе очередного заседания регионального парламента.

Законопроект представил депутат от фракции «Единая Россия» Роман Грибов. Согласно тексту документа, устанавливается право на ежемесячную доплату к пенсии в размере 1000 рублей тем гражданам Саратовской области, которые участвуют в качестве добровольцев в ВС РФ в СВО и стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении боевых задач.

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