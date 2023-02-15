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Многодетные семьи Саратовской области не останутся без жилищных льгот в случае мобилизации детей.

Сегодня, 15 февраля, на очередном заседании Саратовской областной думы парламентарии поддержали законопроект о сохранении права многодетных семей на улучшение условий жизни в случае мобилизации детей.

До принятия законопроекта гарантии на жилье закреплялись за многодетными семьями, в случае если их дети до 23 лет либо учатся, либо проходят военную (альтернативную) службу по призыву. Теперь этот пункт дополнили соответствующими изменениями.