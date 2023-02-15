Сергей Филипенко. Фото автора.

В Саратовской области введена административная ответственность за нарушение договора целевого обучения. Об этом стало известно сегодня, 15 января, в ходе очередного заседания Саратовской областной думы.

Законопроект представил прокурор Саратовской области Сергей Филипенко. Согласно тексту документа, должностные лица, из-за халатности которых был нарушен порядок заключения договора о целевом обучении с обязательством работы в качестве муниципальных служащих должны быть оштрафованы на 50 тысяч рублей. Составлять протоколы по делам об административных правонарушениях будет министерство образования области, а рассматривать дела данной категории – мировые судьи.

Прокурор отметил, что ежегодно по направлению трудоустраивается не более 5 процентов целевиков.

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