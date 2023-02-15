Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 февраля 2023 7:35

В Саратовской области введена административная ответственность за нарушение договора целевого обучения

Ежегодно по направлению трудоустраивается не более 5 процентов целевиков
Евгений Бадиков
Сергей Филипенко. Фото автора.

Сергей Филипенко. Фото автора.

В Саратовской области введена административная ответственность за нарушение договора целевого обучения. Об этом стало известно сегодня, 15 января, в ходе очередного заседания Саратовской областной думы.

Законопроект представил прокурор Саратовской области Сергей Филипенко. Согласно тексту документа, должностные лица, из-за халатности которых был нарушен порядок заключения договора о целевом обучении с обязательством работы в качестве муниципальных служащих должны быть оштрафованы на 50 тысяч рублей. Составлять протоколы по делам об административных правонарушениях будет министерство образования области, а рассматривать дела данной категории – мировые судьи.

Прокурор отметил, что ежегодно по направлению трудоустраивается не более 5 процентов целевиков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.