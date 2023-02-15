В Саратовской области за сутки коронавирусом заболело 293 человека

Фото: Архив КП

За сутки, по данным на 15 февраля, в Саратовской области зарегистрировано 293 новых случая заболевания коронавирусом.

Общее число заболевших с начала пандемии в области — 307 243 человека, выздоровели 299 193 человека, за сутки — 351.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 181, Балаковском районе — 48, Энгельсском — 33.

Больше всего случаев выявлено у категории в возрасте 30-49 лет - 78 человек. Пневмония выявлена только у семи заболевших, у остальных болезнь протекает с признаками ОРВИ — 286.

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