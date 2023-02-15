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Дефицит бюджета Саратовской области превысил 11 миллиардов.

Сегодня, 15 февраля, на очередном заседании Саратовской областной думы парламентарии рассматривали поправки к бюджету. Министр финансов Ирина Бегинина рассказала, что на переселение граждан из аварийного жилья направлено 458,4 миллиона рублей. Завершение перепрофилирования объектов монтажного техникума для школы №77 потребует еще 266 миллионов рублей.

228 миллионов рублей потратят на ремонт культурно-досуговых учреждений, в число которых входит ремонт ДК в Балаково и завершение ввода в эксплуатацию центра культурного развития. 16,7 млрд рублей будет направлено в дорожный фонд.

Согласно поправкам, доходы бюджета Саратовской области в 2023 году составляют 139,6 миллиарда рублей, расходы же — 151,6 миллиарда, итоговый дефицит — 11,8 миллиарда. По мнению Бегининой, исполнение бюджета происходит в штатном режиме, по доходам на февраль его исполнили на 5,7 процента.