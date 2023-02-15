Фото: Архив КП

Саратовские пары предпочитают играть свадьбы летом Только четыре процента влюбленных Саратовцев готовы вступить в брак зимой

На платформе обратной связи Управления по делам ЗАГС Саратовской области провели опрос «В какое время годы вы планируете свадьбу».

Как выяснилось, большинство пар, а именно - 72%, хотят пожениться летом;

Почти в три раза меньше респондентов - 28% не против оформить отношения весной, 12 процентов участников предпочли бы вступить в брак осенью. Только 4% влюбленных готовы официально стать супругами зимой.

Всего в опросе приняли участие 64% женщин и 36% мужчин.

Управления по делам ЗАГС Саратовской области отметило, что за прошлогодний летний сезон в Саратовской области было зарегистрировано 5180 пар молодоженов

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