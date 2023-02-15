В Ленинском районе Саратова шесть аварийных домов должны снести за полтора месяца

Фото: Архив КП
Администрация Ленинского района Саратова собирается снести шесть аварийных домов в микрорайоне 2-я Дачная. Соответствующий аукцион объявлен вчера, 14 февраля. Подрядчику готовы заплатить 7,9 миллиона рублей из городской казны. Итоги подведут 27 февраля.
Под снос готовят здания 1949 - 1954-х годов постройки по адресам: 1-й Телеграфный проезд, 2, 12; 2-й Телеграфный проезд, 3, 4, 5, 7.
Жильцов уже расселили. На работы будет отведено 45 дней с момента подписания контракта. Помимо этого, надо вывезти строительный мусор после демонтажа домов и засыпать образовавшиеся котлованы.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.