Мария Усова: с безнаказанностью застройщиков давно пора покончить

Парковка у дома. Архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 14 февраля, на комитете по вопросам ЖКХ обсуждалась необходимость внесения изменений в постановление регионального правительства о градостроительных нормативах. Депутат Саратовской облдумы Мария Усова (фракция ЕР) высказалась в поддержку инициативы обязать застройщиков оставлять парковочные места около новостроек.

- Нормы в стране одинаковые, а их применение в регионах – нет. Например, в Москве, Питере, Казани, да и соседней Пензе застройщики не позволяют себе сдавать дома без соответствующей инфраструктуры.

Пользуясь уловками действующего законодательства и отсутствием честной конкуренции, бизнесмены сдают ЖК без парковок, детских площадок, без доступных поликлиник и школ в шаговой доступности.

Понятное дело, что земля в городах дорогая, «золотая», можно сказать. Любой застройщик рассчитывает на максимальную экономию и прибыль.

Но мы же не в Китае или Индии живем, где по 1,4 миллиарда человек, а земли не хватает! В Саратовской области нет причин следовать принципу «земельной оптимизации». А если уж застройщик не желает отставлять машиноместо во дворе, то существуют подземные стоянки, многоэтажные паркинги.

Главное, чтобы в градостроительных нормах обязанность выделять парковки была прописана четко, - заявила Мария Усова.